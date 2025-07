Elezioni Regionali, Schlein: "Lavoriamo uniti e compatti su candidature vincenti"

“Siamo al lavoro per chiudere le alleanze vincenti nelle sei regioni che vanno al voto” per le elezioni regionali. “Ci stiamo lavorando con spirito unitario e con tutto il Pd coinvolto. Continueremo a lavorare in questa direzione perché quando siamo riusciti a chiudere alleanze mettendo insieme forze politiche e sociali che si riconoscono in una idea diversa da questo governo le abbiamo vinte”. Così la segreteria del Pd, Elly, Schlein, risponde a chi le chiede della ricandidatura di Eugenio Giani in Toscana.

I due si sono visti questa mattina a Roma alla Conferenza nazionale sulle politiche industriali promossa dai dem. Al loro arrivo Giani e Schlein hanno scambiato una rapida stretta di mano per poi sedersi distanti in platea.