Gergiev a Caserta, De Luca: "Molti parlano ma non dicono nulla su Gaza"

Vincenzo De Luca ha parlato delle polemiche seguite alla notizia della partecipazione del direttore d’orchestra russo Valerij Gergiev, ritenuto vicino a Putin, alla rassegna musicale ‘Un’estate da Re’ alla Reggia di Caserta. Polemiche alimentate anche dalla lettera di Julija Navalnaja vedova del dissidente russo Aleksej Navalny.

“Siamo gli unici che da anni combattono per il cessato del fuoco, nel silenzio di tutti”, ha replicato il governatore della Campania. “E ovviamente i meno titolati a parlare sono quelli che non dicono una parola nei confronti del genocidio di bambini a Gaza e fanno finta di preoccuparsi di altre cose e di altri personaggi che fanno parte del mondo della cultura, dell’arte e che non hanno nelle loro mani decisioni politiche”