Ex Ilva, Emiliano: “Regione ha sostenuto richiesta di rinvio Comune di Taranto"

“La Regione ha sostenuto la richiesta di rinvio del Comune di Taranto. Quindi ci rivedremo nella data fissata per ricominciare il lavoro e trovare la soluzione migliore”. Lo ha dichiarato Michele Emiliano, governatore della Puglia, a margine dell’incontro al Ministero sull’ex Ilva. L’incontro è fissato per il 31 luglio.

“Terza via? Credo che il ministro abbia assegnato a un organismo tecnico il compito di stabilire qual è il gas disponibile in questo momento nell’area di Taranto”, ha spiegato Emiliano, che ha specificato: “Se non abbiamo chiaro qual è il quantitativo disponibile qualunque opzione industriale è impossibile”.

“Ovviamente il Ministero dell’ambiente dopodomani emetterà comunque il suo verdetto. Il comune di Taranto, che ha chiesto il rinvio, si prende il rischio che dopodomani la conferenza dei servizi rilascino un’AIA, nonostante il nostro parere contrario, che consentirebbe la prosecuzione e dell’attività a ciclo integrato per 12 anni”.

Infine, il governatore ha ribadito: “Continueremo a insistere, anche laddove il ministero dovesse rilasciare l’AIA, per il processo di decarbonizzazione”, in quanto l’alternativa sarebbe la chiusura, “ma ancora oggi non riesco ad avere il piacere di sapere da un solo partito se è per l’ipotesi della chiusura, mentre scaricare tutto sugli enti locali è una profonda ingiustizia”.