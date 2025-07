Musumeci: "Investimenti per frenare spopolamento isole minori"

“Poi ci sono le isole minori. Noi abbiamo una preoccupazione seria che continuando con questa tendenza le isole minori saranno abitate credo soltanto tre mesi l’anno e questa sarebbe una grave iattura. Ecco perché a ottobre terremo gli Stati Generali, per tre giorni, parleremo di come trattenere la gente che già ci vive e al tempo stesso incoraggiare ulteriori investimenti”. Queste le parole di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, intervistato a margine dell’assemblea pubblica dell’Unione Industriale di Napoli, che si è svolta presso la Mostra d’Oltremare.