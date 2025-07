Balneari, blitz +Europa al Papeete. Hallissey: "Diffidato comune e invaso stabilimento"

(LaPresse) “Oggi abbiamo ‘invaso’ con un flash lo stabilimento Papeete per presentare agli attuali gestori dello stabilimento e ai cittadini la nostra diffida al Comune di Cervia. Chiediamo immediatamente una gara aperta per candidarci a gestire noi il Papeete. Un lido emblematico della mancata attuazione della direttiva Bolkestein, da anni affidato sempre agli stessi, senza alcun bando. Insieme al portavoce di +Europa Rimini Yuri Napolitano e imprenditori pronti a investire davvero nella legalità e nell’innovazione, ci candidiamo a gestire lo stabilimento. Visto che il governo difende questa lobby con proroghe illegittime e abbassa ulteriormente i canoni, siamo pronti ad azioni legali. Se entro 30 giorni non riceveremo una risposta alla nostra diffida, promuoveremo un ricorso al TAR. Durante la nostra futura gestione del Papeete, vogliamo invitare il ministro Salvini per le sue consuete feste estive e mostrargli cosa può offrire la concorrenza: un mojito con più servizi e meno costi per i cittadini“. Lo afferma il presidente di Piu Europa e Radicali Matteo Hallissey.