Nel video diffuso sui social attacca la destra sui temi climatici e del lavoro

In un video diffuso sui social, Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra ha attaccato il governo Meloni sui temi legati al clima e agli stipendi. “La destra non parla mai di caldo e di stipendi. L’Italia è assediata da temperature estreme, ci sono lavoratori che muoiono per pochi euro, giornali e tv non parlano d’altro e loro non dicono niente. Vi pare strano? Non ci credete?”. A questo punto Fratoianni mostra le pagine social di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, commentando l’assenza dei temi trattati dall’esponente di Avs nel video.

