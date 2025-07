Le parole del ministro degli Esteri ad Ancona

A margine di un evento ad Ancona, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato dei temi più caldi del momento. A partire dalla situazione in Ucraina. “È “uno scenario difficile. Bene che ci sia il dialogo e che gli Stati Uniti si impegnino per il cessate il fuoco. Non so quando potrà arrivare, non credo che sarà immediato e lo dico da tempo. Credo non prima della fine dell’estate. Spero di essere smentito e che arrivi domani. Per quanto riguarda Gaza – ha proseguito Tajani – vediamo cosa si potrà fare aspettando la risposta di Hamas. Se Hamas accetterà la proposta che è sul tavolo e porterà ad un cessate il fuoco di 60 giorni che permetterà la liberazione degli ostaggi e concludere la carneficina di civili palestinesi che non sono affatto sudditi di Hamas e non vanno confusi. La pressione è sempre stata fatta. L’abbiamo sempre detto in maniera forte, abbiamo sanzionato anche i coloni israeliani che commettono violenza nella striscia di Gaza. Siamo stati durissimi, però Israele va avanti per la sua strada. Devo dire che sarebbe sbagliato interrompere il dialogo con Israele, perché attraverso il dialogo siamo il paese che assieme a Egitto e Qatar ha accolto il maggior numero di civili palestinesi fuggiti da Gaza”.

