Il vicepremier: "La cittadinanza è una cosa seria"

“La maggioranza chiude alla nostra riforma della cittadinanza? Noi abbiamo una proposta di legge depositata sia alla Camera che al Senato. Metà di questa proposta, che si chiama Ius Italiae e riguarda lo ius sanguinis, è stata già recepita dal governo. Ora siamo pronti ad affrontare la discussione che riguarda la concessione della cittadinanza a chi ne farà richiesta per i giovani non nati in Italia e che hanno frequentato per 10 anni con profitto la scuola”. Così il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, oggi ad Ancona. “Per noi la cittadinanza è una cosa seria – aggiunge il ministro degli Esteri -. Oggi la si dà dopo 10 anni di residenza in Italia ma puoi essere stato anche ai giardinetti a spacciare la droga. Noi diciamo che bisogna andare a scuola: conoscere l’italiano, la storia, la geografia”. “E’ una proposta che abbiamo fatto – conclude il leader di FI -, le proposte si depositano in Parlamento, noi lo abbiamo fatto da tempo, però oggi priorità numero uno è la riforma della giustizia. Per noi quella è la riforma delle riforme”.

