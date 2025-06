I due vicepremier tornano a discutere su due temi caldi per la maggioranza di governo

Botta e risposta fra i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, sulla questione cittadinanza e sul tema del fisco.

Cittadinanza, Tajani: “Proposta FI in sintonia con programma centrodestra”

“Ho letto e studiato e al punto 6 del programma elettorale del centrodestra con il quale abbiamo vinto le elezioni 2022 dove è scritto che il centrodestra si impegna per l’integrazione economica e sociale degli immigrati regolari: quindi mi pare di essere in perfetta sintonia con il programma elettorale del centrodestra”, ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia a margine di una conferenza stampa nella sede del partito azzurro.

“Le proposte di legge già ci sono, noi intendiamo andare avanti con la nostra proposta. Non siamo disponibili a sostenere altre proposte di altri partiti che non hanno nulla a che vedere con la nostra proposta”, ha aggiunto. “Quindi se si pensa di far sì che Forza Italia sostenga una scelta che punti ai 5 anni di formazione, diciamo subito no perché cinque anni non sono sufficienti. L’aveva detto Berlusconi, continuiamo a ripeterlo. Altra cosa è l’integrazione di questo milione di ragazzi che studiano nelle nostre scuole – dieci anni di studio con profitto, non dieci anni di iscrizione a scuola -. Quindi invece di cominciare a 18 anni dopo essere stato dieci anni a bighellonare e poi ottenere la cittadinanza italiana, meglio mandare questi ragazzi a scuola, formarli, impedire che entrino nelle gang della malavita nelle periferie. Meglio farli andare a scuola, formarli e farli diventare cittadini perbene. Io di questo mi occupo”.

Cittadinanza, Salvini: “Nel programma? La legge va bene così com’è”

Alla domanda se sia disposto a valutare la proposta di Forza Italia sulla cittadinanza, il vicepremier e leader leghista, a margine di un evento di Assoimmobiliare, a Roma, commenta: “La legge va bene così com’è”.

Fisco, Salvini: “Pace fiscale o Irpef? Giorgetti si occupa di questo”

“La pace fiscale porta nelle casse dello Stato dei soldi che poi permetteranno allo Stato di abbassare le tasse a tutti. Una cosa va insieme all’altra. E poi c’è un ministro dell’Economia che si occupa di questo”, sottolinea poi Salvini rispondendo a una domanda sulla posizione del leader di Forza Italia Tajani, per il quale occorre prima tagliare l’Irpef poi intervenire con la pace fiscale. “La rottamazione, alla quale io non sono assolutamente contrario, è un provvedimento una tantum, non è un provvedimento strutturale. Si può fare, ma prima riduciamo l’Irpef perché così diamo veramente una mano al ceto medio”, il chiarimento del leader azzurro a margine di una conferenza stampa organizzata nella sede del partito a Roma.

Elezioni, Tajani: “Per vincere in Campania e a Milano serve scelta civica”

Altro dossier sul tavolo del centrodestra in queste settimane è il risiko delle candidature. “Credo che per le regionali in Campania e le comunali a Milano si debba puntare su un candidato civico per vincere”, le parole di Tajani. Per le regionali in Campania, “il problema – ha aggiunto – è individuare il miglior candidato per la regione: io credo che si debba puntare su una scelta civica, questo è un cambiamento, perché per vincere bisogna aggregare, e non sempre gli organi di partito aggregano oltre i confini del centrodestra”.

Terzo mandato, Salvini: “Confronto in corso, spero risposta a breve”

“Sono prontissimo ad ascoltare e risolvere”, ha detto ancora Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva se c’è un margine per un intervento sul terzo mandato prima delle elezioni regionali. “So che c’è un confronto in corso, non lo seguo direttamente io, però mi auguro che ci sia una risposta a breve”, ha sottolineato.

