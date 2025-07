Focus sul rafforzamento della cooperazione

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, accompagnato da una delegazione ministeriale. Per parte italiana, erano presenti il vicepremier e ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Nel corso del colloquio, informa una nota di palazzo Chigi, “i due leader hanno passato in rassegna i principali aspetti delle relazioni bilaterali, con particolare riferimento al rafforzamento della cooperazione nell’ambito della difesa, dell’energia e degli investimenti, anche con riguardo al settore dei minerali critici”. Meloni e il primo ministro Ibrahim hanno espresso “soddisfazione per il successo della Tavola rotonda sul partenariato economico Italia-Malesia” svoltosi nella giornata di ieri (2 luglio). L’incontro, prosegue la nota, ha anche consentito uno scambio di vedute sui principali dossier dell’agenda internazionale, a cominciare dai recenti sviluppi in Medio Oriente, nonché sul ruolo dell’Asean, di cui la Malesia detiene la presidenza di turno, per favorire la stabilità e lo sviluppo economico nell’Indo-Pacifico. In conclusione d’incontro, Meloni ha accolto l’invito del primo ministro Ibrahim a recarsi in visita in Malesia per consolidare ulteriormente i rapporti tra le due nazioni.

