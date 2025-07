Il governatore della Campania: "Approvazione bilanci di previsione a rischio"

“La scadenza elettorale attuale è slittata in avanti dopo il Covid. Questo scivolamento rende tecnicamente impossibile l’approvazione dei bilanci di previsione in 5 regioni che rischiano di andare in esercizio provvisorio senza poter fare investimenti. Il danno più grave sarà per i comuni che non sapranno con chi parlare. Al governo ho segnalato questa circostanza, se ha interesse a non bloccare l’attività di 5 regioni faccia una piccola proroga e poi andiamo a votare con tranquillità”. Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione dell’evento “Un’Estate da Re” a Palazzo santa Lucia.

