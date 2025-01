“Non ho letto niente”. Poche parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in risposta ai giornalisti che gli chiedevano se avesse letto il ricorso presentato dal governo contro la legge sul terzo mandato approvata dalla Regione Campania. Poi ha chi gli chiedeva se avesse avuto contatti con il governatore veneto, Luca Zaia, in questo giorni ha risposto “Zaia sta così bene, non ha problemi, ha già finito il suo mandato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata