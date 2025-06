Il leader di Azione commenta il post sui social del presidente del Senato

“Io non mi faccio insegnare da uno che ha il busto del Duce dentro casa come si è democratici e anti-totalitari”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della presentazione della proposta di assemblea costituente in Senato.

“La Russa ha fatto una provocazione sui social e ha scritto: voglio vedere se i parlamentari andati a Budapest per il Pride sono andati anche al monumento dedicato alle repressioni sovietiche del ’56. E gli è andata male perché io ci sono andato prima del Pride perché sono un anti-totalitario. Ma se La Russa è un anti-totalitario butti quel busto del Duce. Lui dice: ma tu lo butteresti un busto regalato da tuo padre? Beh, se vai a visitare il Binario 21 e vedi dove i fascisti e i nazisti mettevano sui carri bestiame gli ebrei da mandare nei forni sì, butti quel cazzo di busto“.

I politici italiani in piazza a Budapest: Schlein, Calenda, Cecilia Strada

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein con i parlamentari europei Alessandro Zan, Annalisa Corrado, Cecilia Strada e Brando Benifei sono stati a Vßroshßza Park dove è partito il corteo del Budapest Pride sabato 28 giugno, da quest’anno vietato dal governo ungherese. Nella delegazione anche Iratxe García Pérez, capogruppo dei socialisti e democratici di S&D al parlamento europeo. La delegazione si era poi unita a quella di Renew Europe con Carlo Calenda per avviarsi in piazza per l’inizio del corteo.

Orban contrario al Pride, che aveva vietato

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata