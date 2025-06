Al Quirinale una rappresentanza della Polizia Penitenziaria

Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Stefano Carmine De Michele, e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria in occasione del 208° anniversario della sua costituzione. “È drammatico il numero di suicidi nelle carceri, che da troppo tempo non dà segni di arresto. Si tratta di una vera e propria emergenza sociale sulla quale occorre interrogarsi per porvi fine immediatamente”, osserva il capo dello Stato che rimarca le “preoccupanti condizioni del sistema carcerario, contrassegnato da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento”.

