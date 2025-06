"Chi è stato e perché" le due domande rivolte al governo

Chi è stato e perchè? Sono le due domande rivolte al governo (e non solo) da chi è stato oggetto nei mesi passati di intercettazioni e indagini avvolte nel mistero, nel corso di una conferenza stampa al Senato. Presenti, in sala Nassiriya, oltre al senatore di Avs, Peppe de Cristofaro che ha promosso la conferenza anche gli esponenti di Potere al Popolo Giuliano Granato, il parroco di bordo della Ong Meditterranea Save Humans Don Mattia Ferrari, il giornalista di Fanpage Ciro Pellegrino. Tutti intercettati da agenti dell’antiterrorismo: “Siamo un partito politico che partecipa alle elezioni – denuncia Giuliano Granato – e scopriamo che cinque agenti, non uno ma cinque, sono stati infiltrati a Roma, Napoli, Milano, Bologna nella nostra organizzazione. Una operazione in grande stile che nasconde probabilmente altri fini visto che quelle indagini non hanno portato a nulla perchè non abbiamo nulla da nascondere a differenza del governo che ancora non risponde alle nostre interrogazioni”. “Oltre al perchè – sottolinea Don Mattia Ferrari parroco di bordo sulla nave della Ong, Mediterranea – ci chiediamo anche chi sia stato. Mentre per gli infiltrati in Potere al popolo è stata confermata la presenza di agenti dell’antiterrorismo, per me e il direttore di Fanpage non si sa chi sia stato.

La nostra preoccupazione – aggiunge – è per quanti sono stati coinvolti. Noi con quei telefoni parliamo con persone che si trovano nel deserto e chiedono una mano o nelle prigioni libiche da cui cercano di fuggire”. “E’ una storia che mina lo spirito democratico del nostro paese – si sfoga Alice Natale, senatrice accademica legata all’organizzazione Cambiare rotta, oggetto di infiltrazioni da parte di agenti dell’antiterrorismo – questi agenti, tutti giovanissimi, hanno partecipato alle nostre iniziative, assemblee, riunioni. Erano in piazza con noi ad urlare contro il governo quando si è scoperto il caso di Napoli. Erano strani certo, partecipavano solo alle iniziative politiche, sembrava non avessero vita sociale. Tutto molto strano, quando hanno cominciato a capire che sospettavamo qualcosa sono spariti”.

