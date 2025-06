Prima dell’avvio dei lavori una riunione di coordinamento informale sulle soluzioni in ambito migratorio

La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, è giunta all’Europa Building per partecipare al Consiglio europeo. Prima dell’avvio dei lavori, è in programma una riunione di coordinamento informale sul tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio, promossa congiuntamente con i primi ministri di Danimarca e Paesi Bassi e ospitata dall’Italia nella propria delegazione.

