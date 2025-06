Le parole della presidente del Consiglio a margine della riunione all'Aja

“Penso che tutti quanti si rendano conto sia del fatto che è necessario un cessate il fuoco a Gaza sia del fatto che oggi sia più facile ottenerlo e questo non solo per quello che riguarda il presidente degli Stati Uniti ma anche per tutti gli attori – e sono molti – con i quali io ho parlato in questi giorni, lo stesso premier israeliano, i leader del G7 e i leader europei. Non voglio portarmi troppo oltre, ma penso che tutti capiscano che questo è il momento in cui bisogna riuscire a ottenere il cessate il fuoco a Gaza e l’Italia è impegnatissima per ottenere questo risultato”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del vertice Nato dell’Aja.

