Incontrando i giornalisti a margine delle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla prossima riunione del Consiglio europeo, fuori da Palazzo Madama, il leader di Azione Carlo Calenda è tornato a parlare di Donald Trump : “Sono agghiacciato dal modo in cui Trump sta trattando i leader europei. Hanno dovuto restringere il vertice Nato perché Trump si annoiava, vi pare normale? Io vorrei un leader europeo, uno a caso, che si alzasse e gli dicesse: ‘Hai rotto le palle. Siamo grandi paesi, o ti siedi con dignità o se ci chiedi di mettere Putin al G7 ci alziamo e ce ne andiamo’”. Calenda ha aggiunto: “L’Europa ha bisogno di questo per sentirsi rappresentata da qualcuno. In questo momento non la sta rappresentando nessuno, e lo dice uno che è sempre stato pro atlantico, ma basta con ‘sto tipo qua”.

