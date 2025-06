La premier nel corso delle repliche nell’Aula del Senato dopo le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo

“Non sono d’accordo quando si dice che il caos dipende dall’amministrazione Trump. L’invasione russa dell’Ucraina è del 2022, non c’era Trump, il 7 ottobre è del 2022, non c’era Trump. Se volessimo andare indietro potremmo tornare alla Libia, alla Serbia, a molti altri scenari. Anche queste mi sembrano semplificazioni, anche se è vero che la situazione è di crescente caos, ma non è un caos che inizia oggi”. Così Giorgia Meloni nel corso delle repliche nell’Aula del Senato in seguito alla discussione generale sulle comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio europeo.

