“L’attacco degli Stati Uniti segna un’escalation dagli esiti incontrollabili. Chiedo a Giorgia Meloni per una volta di non aspettare istruzioni dall’alto e di mettere subito al primo posto la sicurezza del nostro Paese. Di non dare la disponibilità delle nostre basi militari per questa escalation e di garantire che nessun colpo da parte di un nostro soldato verrà sparato”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un punto stampa sotto la sede del Movimento, in merito all’aggravarsi della tensione in Iran dopo l’attacco degli Stati Uniti sui siti nucleari della Repubblica islamica. “Per quanto riguarda la Nato, al momento non è previsto l’intervento e il coordinamento della Nato, ma chiedo a Giorgia Meloni di chiarire subito che l’Italia non parteciperà in nessun modo, diretto e indiretto, a questa escalation, neppure mettendo a disposizione le basi militari che sono sul nostro territorio.

