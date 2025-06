Il vicepremier con i cronisti in largo di Torre Argentina a Roma

“La sicurezza è un allarme in tante città, non solo in periferia, ma anche in centro, e su questo la Lega ha assolutamente le idee chiare”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti in largo di Torre Argentina a Roma.

“Il decreto Sicurezza – ha sottolineato – è legge, finalmente. Significa sgomberi immediati per chi occupa abusivamente una casa, significa arresto per le borseggiatrici incinte o che sfruttano bimbi piccoli, significa tutela per i poliziotti e per i carabinieri. La Lega ha una proposta in più: la chiamiamo ‘Codice blu’, cioè lo stop all’automatismo di indagare poliziotti e carabinieri che nell’esercizio del loro lavoro si difendono e feriscono o purtroppo uccidono dei malviventi, perché mi sembra una mancanza di rispetto assoluta nei confronti delle forze dell’ordine. Ancora, in più c’è sul tavolo il tema della castrazione chimica per pedofili e stupratori”.

