Presenti circa 5mila persone

È partito da piazzale Ostiense il corteo ‘No guerra, Riarmo, genocidio, autoritarismo’, promosso da diverse sigle pacifiste, associazioni e collettivi. Il percorso, che si snoda fino a via dei Fori Imperiali, porterà i manifestanti a pochi passi dal Colosseo. Secondo una prima stima, sarebbero presenti in piazza circa 5mila persone.

Sullo striscione in testa al corteo campeggia lo slogan: ‘Fermiamo la guerra, costruiamo la pace‘. I manifestanti hanno anche srotolato bandieroni della pace e della Palestina. Presente anche una delegazione di studenti e attivisti per i diritti umani. Massiccio il dispiegamento di forze dell’ordine per la gestione dell’ordine pubblico.

