Andrea Biancani parla a margine della manifestazione di oggi

“Ero presente anche nel 2022, sono contento che il Marche Pride sia tornato qui. Noi siamo sempre stati una città accogliente e volgiamo continuare ad esserlo, una città per i diritti di tutti e volevamo ospitare nuovamente questa iniziativa”. Lo ha detto il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ai cronisti durante il Marche Pride.

Poi la stoccata alla Regione: “Ci dispiace che a livello regionale qualche ente non abbia voluto dare il patrocinio. Noi abbiamo deciso di darglielo perché riteniamo che queste iseano iniziative positive”. Molte mamme arcobaleno rimarcano che Pesaro è inclusivo, il Comune cosa fa per garantire questa situazione? “Sono tante le azioni che facciamo – ha proseguito Biancani -. Prima di tutto le attività legate alla promozione e all’educazione dei ragazzi. Questo è un tema importante e ancora, nel 2025, non è possibile sentirsi tranquilli e sereni in qualsiasi posto. Pesaro deve essere una città dove le persone devono e possono sentirsi tranquille e sicure. E noi siamo orgogliosi”.

