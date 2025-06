I manifestanti si sono stesi per terra e coperti con dei lenzuoli

Arrivato all’altezza del Colosseo, il corteo contro il riarmo ha inscenato un flash mob. I manifestanti si sono stesi per terra e coperti con dei lenzuoli, hanno rappresentato le morti dei civili a Gaza. Il corteo, che inizialmente doveva fermarsi proprio al Colosseo, ha quindi proseguito per un tratto di via Labicana, per permettere alle tante persone che hanno partecipato, più di quanto inizialmente previsto, di defluire in maniera ottimale. Un grande striscione dove campeggia la scritta “Fermare Israele, fermare la terza guerra mondiale” ha aperto il corteo.

