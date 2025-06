Lo slogan: "Fermiamo la guerra, costruiamo la pace"

Il corteo “No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo”, promosso da diverse sigle pacifiste, associazioni e collettivi si è da poco concluso a Roma. Hanno partecipato circa 5mila persone. Il percorso si è snodato da piazzale Ostiense fino a via dei Fori Imperiali, a pochi passi dal Colosseo.

Sullo striscione in testa al corteo campeggia lo slogan: “Fermiamo la guerra, costruiamo la pace“. Presente anche una delegazione di studenti e attivisti per i diritti umani. Massiccio il dispiegamento di forze dell’ordine per la gestione dell’ordine pubblico. Arrivato all’altezza del Colosseo, il corteo contro il riarmo ha organizzato un flash mob. I manifestanti si sono stesi per terra e coperti con dei lenzuoli, inscenando le morti dei civili a Gaza. Il corteo, che inizialmente doveva fermarsi proprio al Colosseo, ha quindi proseguito oltre, per permettere alle tante persone che hanno partecipato di defluire.

