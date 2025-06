La premier: "Oggi passo fondamentale per internazionalizzazione progetto"

“Il vertice di oggi rappresenta un passo fondamentale nell’internazionalizzazione del Piano Mattei. Fin dall’inizio del lancio di questa strategia noi siamo stati consapevoli che per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci eravamo prefissati fosse necessario lavorare in sinergia con i partner internazionali, a partire dalla Commissione europea, e quindi ringrazio ovviamente la presidente von der Leyen che co-presiede con me questo vertice”. Così la premier Giorgia Meloni aprendo la sessione di lavoro del vertice ‘The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent’ a Villa Doria Pamphilj, a Roma. “L’approccio che l’Italia ha messo in campo“ con il Piano Mattei “è chiaro: rispetto, responsabilità, visione. È un cambio di metodo nei rapporti tra Europa e Africa. E io sono fiera che l’Italia abbia partecipato a imprimere questa visione”, ha aggiunto.

“Africa ed Europa condividono una visione. Dal collegamento dei mercati digitali agli investimenti in salute. Dallo sblocco delle catene del valore alimentare allo sviluppo delle competenze per oggi e per domani. Global Gateway e il Piano Mattei trasformano questa visione condivisa in realtà”, sottolinea la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen oggi al summit di Roma. “Oggi discutiamo di come stiamo collegando i nostri mercati digitali, ma anche di come, ad esempio, sbloccare la filiera alimentare – spiega nel suo intervento al summit -. Ma, soprattutto, di come formare le persone e sviluppare le competenze delle popolazioni della regione. Attraverso il programma di investimenti da 150 miliardi, stiamo trasformando la nostra visione comune in realtà”.

