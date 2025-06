A Reggio Calabria la kermesse del sindacato, le parole dei protagonisti

Si è conclusa a Reggio Calabria la IV Festa Nazionale della UIL. Carmelo Barbagallo, Segretario Generale della Uil Pensionati: “Noi vorremmo discutere – l’abbiamo chiesto anche al Presidente della Repubblica – dell’idea di istituire un servizio civile per gli anziani attivi, perché possono ancora dare un contributo al Paese. L’abbiamo detto anche al Presidente: lui è uno che fa attività, come sappiamo, fino a quest’età e oltre”.

Durante l’evento è stato presentato il progetto “Vivere Digitale”, raccontato da Antonio Derinaldis Portavoce Nazionale Rete Associativa Ada. “Sì, “Vivere Digitale” è un progetto di impatto strategico, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Next Generation Eu, in collaborazione con il Ministero della Cultura. Si tratta della realizzazione di podcast e lezioni digitali, che attraversano diversi ambiti: dalla medicina allo sport, passando per il mondo della cultura”. Francesca D’Antimi, giovane dello staff nazionale Ada: “È fondamentale dare una mano, perché gli anziani hanno bisogno di aiuto, e noi giovani dobbiamo essere i primi”. Presente dal Veneto anche Debora Rocco Segretaria Generale UIL Pensionati Veneto.

