Commozione all'ultimo saluto al brigadiere Carlo Legrottaglie

Un commosso applauso ha accolto l’arrivo, nella chiesa di Santa Maria Madre a Ostuni (Brindisi), della bara del brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso giovedì in un conflitto a fuoco. Sulla bara, avvolta in una bandiera tricolore, è stato sistemato il suo berretto. Presenti in chiesa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e della Difesa Guido Crosetto, i vertici delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine. All’esterno della chiesa centinaia di persone hanno sfidato il gran caldo per l’ultimo saluto al carabiniere.

