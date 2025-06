Il vicepremier e ministro all'inaugurazione della nuova sede del Carroccio di via Vespri Siciliani

Sul prossimo candidato sindaco di Milano “ci stiamo ragionando, lo sceglieremo tutti insieme. Sto incontrando già delle persone che amano questa città e che se servirà saranno a disposizione. Che siano civici o di partito non ho pregiudizi”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione della nuova sede della Lega di via Vespri Siciliani. Ai giornalisti che gli chiedevano se volesse un candidato del Carroccio, il segretario ha risposto: “Abbiamo uomini e donne a disposizione ma lo sceglieremo insieme. Non necessariamente della Lega, sto incontrando persone che la pensano come noi, ma che non hanno una tessera di partito in tasca”.

