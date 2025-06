Il 12 giugno 2023 il fondatore di Forza Italia ed ex premier moriva all'ospedale San Raffaele di Milano all'età di 86 anni

Ricorre oggi il secondo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano. Figura centrale della politica italiana per oltre trent’anni, fondatore di Forza Italia e presidente del Consiglio in tre legislature, Berlusconi ha lasciato un grande impatto anche nel mondo dei media, dell’imprenditoria e del calcio.

Oggi per commemorare l’ex premier si terrà una messa ad Arcore in presenza dei figli, dell’ultima compagna Marta Fascina, del fratello Paolo e degli amici di sempre Gianni Letta e Fedele Confalonieri. Berlusconi verrà ricordato anche alla Camera dal capogruppo dei deputati azzurri Paolo Barelli, al termine dei lavori d’Aula: “Ricorderà nel suo intervento la sua figura e la sua storia, l’eredità politica sempre attuale e la straordinaria capacità di intuire le mosse strategiche nello scacchiere nazionale e internazionale. Un personaggio carismatico, visionario, un politico, un imprenditore, un uomo di sport, che a pieno titolo è entrato nella storia”, si legge in una nota di Forza Italia.

Il ricordo dei figli

Marina Berlusconi: “Già nel’94 auspicava politica estera e difesa comuni”

“È stato uno dei più convinti sostenitori di una maggiore unione tra i Paesi europei e già nel ’94 auspicava una politica estera comune e una difesa comune”. Così, a due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Marina, la sua primogenita, ricorda il padre, in una intervista a Il Giornale. Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, rilegge l’ultimo manoscritto del Cavaliere: “Ero lì con lui, in quella camera del San Raffaele di Milano nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno, quando scrisse queste righe. E non potrò mai, mai dimenticare. Nemmeno lo voglio”. Oggi non esita a definirsi “stupita e commossa” nel ripercorrere quelle parole. “Sembrano proprio un messaggio universale, che va ben oltre la politica. In un mondo che pare avere un disperato bisogno di unità e dialogo, le sue ultime righe assumono un significato ancora più profondo”. “È stato tra coloro che hanno anticipato quella che si potrebbe definire una nuova forma di patriottismo – di cui c’è tanto bisogno – un patriottismo europeo,– aggiunge – sempre ovviamente nel quadro di un legame di ferro tra le due sponde dell’Atlantico. Sono le stesse idee che hanno ispirato e continuano a ispirare Forza Italia”. Uno sguardo visionario, quello del Cavaliere, dove la guerra è «la follia delle follie». Marina riflette: “Leggere queste righe mentre in tre continenti imperversano violenti conflitti, mi fa pensare che se nel mondo ci fosse un po’ più di Silvio Berlusconi, be’ forse si starebbe meglio: ci sarebbe più buonsenso e meno sofferenza”. A una domanda sulla giustizia la primogenita del Cavaliere dice: “La riforma della giustizia è e deve restare una priorità. Perché un Paese in cui la giustizia non funziona è un Paese destinato a fallire. Certo, non mi illudo che basti una riforma per restituire questo Paese alla piena civiltà giuridica, ma penso che rappresenterebbe decisamente un importante passo avanti. E poi servirebbe anche altro. Andrebbe introdotta una vera e propria responsabilità civile dei magistrati, in nome di un principio sacrosanto che dovrebbe valere anche per loro: è giusto che chi sbaglia risponda dei propri errori”

Barbara Berlusconi: “Ha vissuto con entusiasmo, suo esempio mi guida ancora”

“Due anni fa è venuto a mancare un uomo che ha saputo immaginare ciò che non c’era ancora. Ha costruito con coraggio, ha vissuto con entusiasmo, ha amato con autenticità. La sua forza più grande era l’umanità: generosa, instancabile, vera. Due anni domani, ma sembra ieri. Il tuo esempio mi guida ancora, anche nel silenzio”. Lo scrive in un post su Instagram Barbara Berlusconi, alla vigilia del secondo anniversario della morte del padre Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023. La figlia del Cavaliere pubblica una foto che la ritrae da piccola in compagnia del padre a San Siro.

Meloni su Berlusconi: “Sua eredità vive in battaglie che portiamo avanti”

“Sono passati due anni da quando ci ha lasciati Silvio Berlusconi. Voglio ricordarlo come imprenditore visionario e leader politico che ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole. Questa sua eredità vive nelle battaglie di libertà e di buongoverno che continuiamo a portare avanti”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tajani: “Sei sempre con me”

“Sei sempre con me”. Con queste parole e un video postato sui social il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ricorda il presidente Silvio Berlusconi nel secondo anniversario della sua scomparsa.

Salvini: “Amico mio, ci manchi”

Anche Matteo Salvini ha voluto ricordare sui social Berlusconi. “Amico mio, ci manchi” scrive su Facebook il vicepremier e leader della Lega postando una card con tre foto di Salvini in compagnia del Cavaliere. “Sempre al nostro fianco Silvio 12 giugno 2023-12 giugno 2025”. scrive l’alleato.

L’omaggio di Mediaset

In occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset rende omaggio al suo fondatore con ‘Caro Presidente, il tempo vola’, uno speciale che intreccia memoria e attualità, ricordi privati e riflessioni pubbliche. Il racconto, firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, andrà in onda giovedì 12 giugno alle 20.40 in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24. Attraverso immagini, testimonianze e pensieri, ‘Caro Presidente, il tempo vola’ ripercorre la vita del Cavaliere con uno sguardo personale e rispettoso su una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’Italia contemporanea. Lo speciale attraversa i due anni trascorsi senza di lui, immaginando cosa avrebbe pensato o detto sui principali fatti che hanno segnato la politica e l’attualità del Paese. Il racconto si apre e si chiude con un abbraccio tra Toni Capuozzo e Pier Silvio Berlusconi: il primo, il 14 giugno 2023, giorno dei funerali di Silvio Berlusconi, allo Studio 20 di Cologno Monzese; il secondo, l’11 giugno 2025, durante il momento di ricordo organizzato al Campus Mediaset con tutti i dipendenti e collaboratori dell’Azienda. Due momenti distanti ma uniti dal medesimo sentimento: il ricordo ancora vivo di Silvio Berlusconi, nella memoria di chi gli è stato vicino e nella storia del Paese

Malattia e cause della morte

Silvio Berlusconi era stato ricoverato per complicazioni legate a una leucemia mielomonocitica cronica, malattia che lo affliggeva dal 2021 e che ha causato il suo decesso. La leucemia mielomonocitica cronica che ha colpito Silvio Berlusconi è un tumore del sangue e colpisce le cellule staminali del midollo osseo, che produce tutte le cellule del sangue. La malattia è caratterizzata dall’aumento di una specifica popolazione di globuli bianchi, i monociti. I sintomi della leucemia mielomonocitica cronica sono tardivi e il riscontro è spesso occasionale. In una percentuale di pazienti possono però comparire alcune complicanze dovute al malfunzionamento delle cellule del sangue, come una infezione o un’emorragia. Qualora le piastrine siano basse possono comparire stanchezza, affaticamento o ridotta forza fisica. Come per tutti i tumori ematologici, la diagnosi certa arriva dalle analisi del sangue.

La morte e i funerali di Stato

La morte di Silvio Berlusconi suscitò un’ondata di cordoglio, accompagnata da una giornata di lutto nazionale e bandiere a mezz’asta per tre giorni. I funerali di Stato si tennero il 14 giugno 2023 nel Duomo di Milano, officiati dall’arcivescovo Delpini, con la partecipazione delle massime cariche istituzionali. Figura centrale della politica italiana per oltre trent’anni, fondatore di Forza Italia e presidente del Consiglio in tre legislature, Berlusconi ha lasciato un grande impatto anche nel mondo dei media, dell’edilizia e del calcio. Oggi per commemorarlo si terrà una messa ad Arcore in presenza dei figli, dell’ultima compagna Marta Fascina, del fratello Paolo e degli amici di sempre Gianni Letta e Fedele Confalonieri.

