L’assessore all’edilizia sanitaria della Regione dopo il sopralluogo

“Le Marche si candidano a diventare una delle regioni più moderne d’Europa per l’erogazione di servizi sanitari, grazie alle infrastrutture nuove ed efficienti che la Giunta Acquaroli sta costruendo. In questo caso parliamo di una struttura, l’ospedale materno infantile Salesi, che fa parte dell’ospedale di Torrette di Ancona riconosciuto come il miglior ospedale pubblico d’Italia per il terzo anno consecutivo da Agenas”. A dirlo, dopo il sopralluogo, l’assessore all’edilizia sanitaria della Regione Marche, Francesco Baldelli, di ritorno dal cantiere del nuovo ospedale Salesi ad Ancona. Durante la visita, l’assessore Baldelli ha potuto verificare l’avanzamento dei lavori in uno dei cantieri più estesi della regione: “Siamo di fronte a un’opera imponente, con uno scavo di 110 per 100 metri e una profondità di 9 metri – ha aggiunto -. Siamo riusciti a superare tutte le interferenze che rallentavano il cantiere, comprese quelle legate alla presenza del fosso Lodola e dei principali cavidotti che alimentano l’ospedale di Torrette”.

Baldelli ha messo in evidenza gli sforzi compiuti per affrontare le complessità presenti in un’area già fortemente infrastrutturata: “Non si è trattato solo di edificare, ma di costruire sul costruito. È stato quindi necessario, ad esempio, deviare e adeguare il corso del fosso per affrontare anche gli effetti del cambiamento climatico e, al contempo, rafforzare la rete elettrica esistente con un nuovo anello di alimentazione a servizio di quella che diventerà a tutti gli effetti una Cittadella della Salute”. Il nuovo Salesi sarà articolato su sei livelli, con due piani interrati dedicati a servizi tecnici, diagnostica e spazi per il personale per un totale di quasi 30mila metri quadrati che comprendono anche la Morgue e l’isola ecologica. Una variante progettuale, voluta per garantire un percorso materno-infantile integrato, assicurerà che la madre non sia mai separata dal proprio bambino, una precisa richiesta avanzata dall’ospedale di Torrette già nel 2022.

Con 201 posti letto (più 82 rispetto al progetto originario) e standard strutturali e tecnologici di livello europeo, il nuovo ospedale pediatrico si conferma un progetto strategico per la sanità marchigiana. Costo previsto 84 milioni di euro. A Torrette, come all’Inrca a Camerano, stiamo dimostrando come sia possibile realizzare un ospedale in 5 anni – ha ribadito Baldelli -. Siamo impegnati nel portare le Marche nella Serie A dell’edilizia sanitaria e ospedaliera italiana”.

