Il ministro degli Esteri: "C'è un riconoscimento della qualità delle nostre strutture pediatriche"

“Ho incontrato un ragazzino arrivato da Gaza al Giovanni XXIII di Bergamo, mi ha accolto con un disegno con la bandiera italiana e la scritta grazie Italia, e lui e il padre continuavano a ripetere ‘Grazie Italia’”. Così il ministro Antonio Tajani in attesa dell’arrivo dell’aereo che trasporta il piccolo Adam da Gaza all’Italia. Sull’aereo in arrivo a Linate ci sono il piccolo Adam e la madre Alaa Alnajjar, che nelle scorse settimane ha perso l’intera famiglia a Gaza. “Adam ha delle fratture, sarà operato al Niguarda e visitato in maniera approfondita, sarà curato nel modo migliore possibile così come già fatto con altri bambini palestinesi arrivati in Italia”. “C’è un riconoscimento della qualità delle nostre strutture pediatriche” aggiunge Tajani.

