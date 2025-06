Le opposizioni: "Tajani riferisca in aula"

Ci sono 2 italiani nella lista Usa degli stranieri che si trovano illegalmente negli Stati Uniti e che l’amministrazione Trump ipotizza di trasferire a Guantanamo, di questi uno è stato già espulso e l’altro è in via di espulsione verso l’Italia. È quanto si apprende da fonti della Farnesina.

Le parole di Tajani sugli italiani nelle liste Trump

In mattinata il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva spiegato che, secondo “le prime informazioni che però vengono dal dipartimento per la Sicurezza nazionale“, “Guantanamo verrebbe utilizzata per i clandestini di Stati che non accettano i rimpatri, cosa che invece l’Italia ha già detto all’amministrazione americana tempo fa che era disposta” a fare, “quindi non dovrebbero esserci possibilità per gli italiani di essere portati a Guantanamo”.

Le opposizioni: “Tajani riferisca in aula”

Nel frattempo dalle opposizione avanzano la richiesta al ministro degli Esteri di riferire in aula sulla questione. A farne richiesta per prima è la senatrice Raffaella Paita, presidente dei senatori di Italia Viva. “La notizia, riportata dal Washington Post, secondo cui ci sarebbero anche cittadini italiani tra gli stranieri che il presidente Trump intende trasferire a Guantanamo, allarma e preoccupa. Chiediamo al ministro Tajani di venire in Aula a svolgere una informativa urgente sulla vicenda, confermarla o smentirla e, in caso, chiarire cosa intenda fare il governo italiano per i nostri concittadini”, si legge in una nota. “Deportare immigrati in una base militare a Cuba, già utilizzata come prigione per i terroristi e tristemente celebre per le ripetute violazioni dei diritti umani – aggiunge Paita – è indecente e immorale. Donald Trump riesce ancora una volta a dimostrare l’assenza di ogni limite nonché la scarsa attenzione della sua amministrazione per i paesi tradizionalmente alleati degli Stati Uniti”.

Stessa linea del senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, responsabile esteri del partito. “È assolutamente intollerabile che il Ministro degli Esteri riferisca della sorte degli italiani che sarebbero detenuti (o destinati) a Guantanamo sui media. Anche in questo caso, come sua abitudine, Tajani evita il Parlamento: ciò che un Ministro degli Esteri degno di questo nome dovrebbe fare in un’occasione così grave è convocare immediatamente l’Ambasciatore USA e riferire alla Camere senza altri ritardi”, si legge in un post su X.

È assolutamente intollerabile che il Ministro degli Esteri riferisca della sorte degli italiani che sarebbero detenuti (o destinati) a Guantanamo facendosi intervistare dai media. Anche in questo caso, come sua abitudine, #Tajani evita il Parlamento: ciò che un Ministro degli… — Ivan Scalfarotto 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 (@ivanscalfarotto) June 11, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata