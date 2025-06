Il ministro degli Esteri: "Non ci sono annunci ufficiali, ma è in programma telefonata con il segretario di Stato Rubio"

Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5, è intervenuto dopo che il Washington Post ha riferito che l’amministrazione Trump si sta preparando ad avviare da questa settimana il trasferimento di migliaia di stranieri che si trovano illegalmente negli Stati Uniti verso la base militare Usa di Guantanamo Bay, a Cuba, precisando che fra questi ci sono anche cittadini italiani.

Tajani: “Italiani a Guantanamo? Non ci sono annunci ufficiali ma siamo pronti a rimpatriarli”

“Per ora si tratta di un articolo del Washington Post e non c’è nessun annuncio ufficiale. Le prime informazioni che però vengono dal dipartimento per la sicurezza nazionale ci dicono che Guantanamo verrebbe utilizzata per i clandestini di Stati che non accettano i rimpatri, cosa che invece l’Italia ha già detto all’amministrazione americana tempo fa che era disposta” a fare, “quindi non dovrebbero esserci possibilità per gli italiani di essere portati a Guantanamo” e verrebbero ripresi in Italia, ha spiegato Tajani.

Il titolare della Farnesina ha aggiunto in ogni caso che per domani pomeriggio è in programma una telefonata con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. “Domani pomeriggio è già in agenda una telefonata con il segretario di Stato Rubio e cercherò di avere ulteriori chiarimenti, ma mi pare che questa sia una situazione da non drammatizzare perché gli italiani verrebbero ripresi in Italia”, ha dichiarato.

Tajani ha spiegato che l’Italia tempo fa aveva riferito agli Usa di essere “disposta a riprendere gli irregolari nel pieno rispetto dei loro diritti individuali e dell’assistenza consolare”. “Gli irregolari non sappiamo quanti sono, non abbiamo notizie, però in un questionario che era stato inviato a diversi Paesi tempo fa l’Italia aveva fatto sapere che era disposta a riprendere gli irregolari”, ha aggiunto. “Faremo di tutto perché non ci siano italiani che vengano portati a Guantanamo. La situazione è questa in questo momento”, ha concluso.

