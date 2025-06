Il ministro degli Esteri allo scalo di Linate

“Non è facile oggi portare altri 80 palestinesi che escono dalla Striscia in Italia”. Un’operazione riuscita grazie a “una grande squadra” di organizzazioni internazionali. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani da Linate, dove è in arrivo il piccolo Adam dalla Striscia di Gaza: “Stiamo andando verso i 1000 palestinesi usciti da Gaza e portati in Italia che ci fa essere all’avanguardia”.

