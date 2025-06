Il vicepremier sul fisco: "Taglio tasse e rottamazione avanti di pari passo"

“La cittadinanza è una questione che divide? “No, gli italiani sono assolutamente in maggioranza, consapevoli che l’attuale legge funziona e funziona bene tanto che l’Italia è il Paese che concede più cittadinanza in tutta l’Unione Europea”. Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento della Lega in Senato dal titolo ‘I contenuti del decreto Sicurezza’.

“Quindi né gli italiani – e il voto al referendum lo ha dimostrato- né il centrodestra, men che meno la Lega, ritengono che sia una priorità cambiare le regole sulla cittadinanza. Quindi è legittimo che ognuno esprima i propri pareri, ma non siamo stati eletti per accelerare la concessione della cittadinanza e non lo faremo, punto”.

Il vicepremier ha quindi risposto prima sulla questione del fisco: “Prima la riduzione delle tasse al ceto medio o la rottamazione delle cartelle? “Possono andare avanti di pari passo: con la rottamazione tu puoi incamerare miliardi che possono permetterti di abbassare le tasse. Quindi una cosa non esclude l’altra”, poi anche su quella del fine vita: “Arriveremo in Aula a luglio con una proposta comune”.

