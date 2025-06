L'intervento della premier a La Nuvola, a Roma

Standing ovation per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni agli Stati generali dei Commercialisti 2025 a La Nuvola, a Roma. “Voglio ricordare anche l’approvazione in Parlamento della riforma della disciplina del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, frutto del lavoro fatto insieme”, ha detto la premier prima che la platea si alzasse in piedi applaudendola. “Mi imbarazzate”, ha sottolineato la presidente del Consiglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata