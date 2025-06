Il presidente della Regione: "Vogliamo continuare in questa direzione"

“La nostra Regione è benchmark da tantissimi anni. E continua a saper coniugare rispetto dei conti ed i Lea (Livelli essenziali di assistenza). Può sembrare banale ma essere all’avanguardia su queste classifiche significa riuscire a garantire le prestazioni e non aumentare le tasse”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Marche, oggi, a margine del Consiglio regionale, Francesco Acquaroli (FdI). “Noi vogliamo continuare in questa direzione, dove da una parte c’è sicuramente da tenere presente la possibilità di incrementare le prestazioni come abbiamo fatto noi”, ha proseguito il governatore. “Rispetto al 2019 il sistema sanitario eroga il 10% in più di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche. Questo è un risultato importante in un contesto post pandemico dove la domanda di prestazione è cresciuta, mediamente, in Italia del 30%. Siamo convinti che questa è la strada giusta per portare le Marche come una delle migliori Regioni italiane”, ha concluso Acquaroli.

