Il Guardasigilli: "Sarà nell’aula del Senato il 18 giugno"

“I tempi dell’approvazione della riforma della separazione delle carriere del magistrati? Sarà nell’aula del Senato il 18 giugno. Credo che entro poche sedute sarà approvata”. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine degli Stati Generali dei Commercialisti a Roma. “Poi tornerà per la seconda battuta che sarà più breve sia alla Camera che al Senato. E quindi sarà sottoposta a un referendum che, a differenza di quello di domenica e lunedì, è un referendum confermativo, reso obbligatorio dal fatto che non si raggiungerà il quorum qualificato alla Camera. Quindi come tempi o entro la fine dell’anno o entro l’inizio dell’anno prossimo”, ha aggiunto il Guardasigilli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata