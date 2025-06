Il primo cittadino: "Il segnale che deve arrivare è quello di obbligare le camere a rimettere mano alle norme"

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo è andato a votare in occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno sui temi del lavoro e della cittadinanza. “E’ un voto molto importante. Il referendum sulla cittadinanza è estremamente rilevante per il segnale che dobbiamo dare come italiani al nostro parlamento perché si introduca quanto prima una nuova legge”.

“Il segnale che deve arrivare è quello di obbligare le camere a rimettere mano alle norme”, ha detto il primo cittadino. “Il mercato del lavoro delle essere riformato”. “Considero la decisione di non votare una decisione legittima. Io però penso che sia importante andare a votare e votare cinque sì“, ha aggiunto Lo Russo, rappresentante del Partito democratico.

