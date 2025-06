Il dem parla con i cronisti in piazza San Giovanni

(LaPresse) “Il popolo” del centrosinistra “è qui su un problema rilevantissimo, umano. E poi è d’accordo sul tema del lavoro, della sanità, sul fatto che ci vuole una politica per la casa nelle città, è d’accordo su una miriade di cose”. Lo ha detto il dem Pier Luigi Bersani parlando con i cronisti in piazza San Giovanni, a Roma, a margine della manifestazione per Gaza organizzata da Pd, M5S e Avs. “Questo è il popolo del centrosinistra, è quello a cui penso io. Ancora non si è forse capito che mucca sia quella che abbiamo nel corridoio. Forse non ci si rende ancora conto che danni enormi può fare lasciandola lì questa destra ancora per un po’. E quindi non c’è la generosità di dire: ‘Chiudiamo le piccole beghe e mettiamoci insieme sulle cose che contano’”, ha aggiunto.

