Il governatore: "Crescita sia a livello nazionale che internazionale”

Il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha parlato a LaPresse in merito all’avvio di stagione sulla costa e nei borghi. “La primavera ha avuto un meteo molto buono e ci introduce all’estate. Siamo ottimisti rispetto alle presenze che ci testimoniano essere state molto positive in questo periodo – ha detto -. Anche nei ponti che hanno contraddistinto, da Pasqua fino a giugno, i fine settimana, e siamo anche fiduciosi per l’alta stagione. Anche il periodo che da gennaio è arrivato a maggio è stato buono, questo significa che c’è una crescita del brand Marche. Sia a livello nazionale che internazionale”.

