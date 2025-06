Il segretario della Cgil in chiusura della campagna referendaria: "Non è un atto politico il nostro, vogliamo cancellare le leggi"

“Votare sì (ai referendum dell’8 e 9 giugno) e andare a votare, perché c’è la condizione di poter raggiungere il quorum. Questo è il nostro obiettivo, perché l’unico modo che abbiamo per cambiare queste leggi balorde è andare a votare”. Così Maurizio Landini, segretario della CGIL, a margine dell’evento di chiusura della campagna referendaria a Roma.

“Chi dice alla gente di non andare votare non sta difendendo le sue idee, ma fa saltare il referendum – aggiunge Landini – questa è pura paraculaggine, oltre a essere un atto irresponsabile“, sottolineando che “se uno crede nelle idee e nelle leggi che ha fatto le difende”.

Landini: “Obiettivo referendum è il quorum, non è un atto politico vogliamo cancellare le leggi”

“Noi abbiamo un obiettivo molto preciso”, dice il segretario specificando che “noi non abbiamo raccolto le firme per fare un atto politico, ma per cancellare le leggi, perché noi in parlamento non ci siamo e noi come sindacato e come cittadini normali non abbiamo un altro strumento se non il referendum”. Pertanto, “il nostro obiettivo esplicito è il quorum, se non lo raggiungiamo non abbiamo raggiunto l’obiettivo“.

“Meloni dice che è un referendum interno alla sinistra? Noi cancelliamo le leggi sbagliate che ha fatto lei: la liberalizzazione dei contratti a termine, il sistema di appalti e subappalti che fa morire la gente, li fa lei”, ha risposto Landini, che ha anche affermato: “Poi certo, cancelliamo anche leggi che ha fatto il centrosinistra, il ‘Jobs Act’, proprio perché stiamo dimostrando che non rispondiamo a questo o a quel governo o partito. Noi vogliamo tutelare i lavoratori”. Landini lancia quindi un appello:”Io invito tutti, anche nelle prossime ore, per andare a votare. Questo è il messaggio più forte in assoluto che possiamo dare. Soprattutto, vedo crescere una partecipazione e vedo possibile l’obiettivo del quorum, lo sento”.

