Il leader di Italia Viva: "Cerchiamo di avere un luogo dove le due bandiere possano stare insieme"

Perché fare due manifestazioni e non una su Gaza? “Beh, sarebbe stato sicuramente apprezzato. È stato scelto dagli amici che saranno in piazza a Roma di avere una piattaforma immodificabile, quella delle mozioni programmatiche del dibattito parlamentare. Quindi è giusto che ci sia anche un altro luogo”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, arrivando al Teatro Parenti di Milano dove è in corso la manifestazione “Due Popoli due Stati un destino” sul conflitto israelo-palestinese.

“Le due manifestazioni non sono in contraddizione” dice parlando della manifestazione di sabato a Roma per Gaza. “Ci sono sensibilità diverse, ci sono discussioni, polemiche, contrapposizioni però noi abbiamo un luogo in cui le due bandiere possono stare assieme e questa è la cosa più bella. Il futuro di queste terre è due popoli e due Stati e noi ci crediamo”, ha spiegato l’ex premier.

