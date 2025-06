Il commento del leader di Azione da Milano sul perché una manifestazione oggi, diversa da quella convocata a Roma domani

“La prima cosa che abbiamo proposto è una cosa molto semplice. Cioè dire che quella manifestazione in quella piazza non era aperta a chi chiedeva la distruzione dello Stato di Israele, a chi urla ‘dal Giordano al mare’ e a chi compie atti contro i cittadini israeliani, in quanto cittadini israeliani. Schlein lo avrebbe fatto, ma il M5S e Avs vogliono avere tutta per loro questa discussione e lo trovo un po’ avvilente”. Così il leader di Azione Carlo Calenda a margine dell’evento al Parenti di Milano ‘Due popoli due stati un destino’ di Azione e Italia Viva, riferendosi alla manifestazione convocata per sabato 7 a Roma. “Una cosa è avercela col governo Netanyahu un’altra è avercela con un popolo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata