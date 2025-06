Il leader M5S: "Quando lo dice chi ha responsabilità è come se dicesse 'statevene buoni'"

Al Referendum del 8 e 9 giugno “Parolin non vota? Io penso che la democrazia sia un concetto che va alimentato ogni giorno, democrazia significa partecipazione e partecipare anche con entusiasmo ad appuntamenti così importanti. Chi ha responsabilità e dice di non andare a votare significa come dire: ‘State tranquilli, buoni non esercitate i vostri diritti fatelo fare a noi che vi teniamo in questa condizione’. Dico, come si può rimanere a casa? Se lo fate allora non vi lamentate, vuol dire che tutto questo vi sta bene, a me non sta bene io vado a votare”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata