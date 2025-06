La ministra: "Tre anni particolari ma so di essere nel giusto"

“Non mi sento preoccupata perché non mi sentivo preoccupata nemmeno per tutta la vicenda Visibilia che finalmente abbiamo chiuso, queste sono aziende che ho lasciato da molto tempo che sono del padre di mio figlio, me ne dispiace ma non mi sento coinvolta. Sono tre anni particolari, vado avanti con un’unica sicurezza, che sono dalla parte del giusto”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, risponde ai cronisti a proposito di Ki Group, a margine di un evento promosso sulla sostenibilità ambientale a Roma.

