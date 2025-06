Il vicepremier e ministro a un evento de 'Il Tempo' a Roma

“Con Giorgia ci sentiamo assiduamente e non c’è mai stato nessun tipo di problema. Con Tajani ci sentiamo quel che serve e non ci sarà alcun tipo di problema. Certo, al congresso del mio partito o dei giovani del mio partito non abbiamo avuto gli alleati come bersaglio. Non mi sembra particolarmente fruttuoso. Però ognuno si approccia come ritiene”. Così il vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alle domande di Tommaso Cerno, giornalista e direttore de ‘Il Tempo’ sui rapporti all’interno della maggioranza di centrodestra, durante un evento dello stesso giornale a Roma. “Io penso che la stabilità, la centralità e la compattezza di questo governo – aggiunge il ministro dei trasporti – sia anche economicamente un valore aggiunto di questo paese”. Pertanto, continua Salvini, chi la mette in discussione fa qualcosa “di non utile”. Il vicepremier conclude: “Dall’estero ci vedono come un governo finalmente solido, com’è, compatto, con le idee chiare, con un programma condiviso, mentre in Francia, Germania, Olanda, Spagna, Polonia ci sono governi più ballerini”.

