Il ministro degli Esteri: "Noi dobbiamo lavorare per un cessate il fuoco”

“Oggi c’è un incontro a Istanbul. Speriamo ci siano passi in avanti. Lavoriamo tutti per la pace. Finché c’è la guerra è chiaro ci siano attacchi e contrattacchi. Se i russi attaccano l’Ucraina, gli ucraini reagiscono attaccando i russi. Noi dobbiamo lavorare per un cessate il fuoco”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni per il 2 giugno ai Fori Imperiali.

