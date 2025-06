Così il vicepremier a margine delle celebrazioni per il 2 giugno

“L’opposizione fa il suo mestiere, ma deve stare molto attenta a usare un linguaggio che non fomenti odio in questo paese. Quando un professore di scuola, minaccia la figlia di Meloni, miei e di Salvini. Vi pare una cosa civile? C’è qualche cattivo maestro”. Così il vicepremier Antonio Tajani, parlando con i cronisti a margine delle celebrazioni per il 2 giugno sui toni violenti utilizzati all’interno del dibattito politico. “Quella dichiarazione è riconducibile alle opposizioni? Certamente non è un sostenitore del governo”, risponde il vicepremier, che poi aggiunge: “andate a vedere i toni utilizzati in parlamento da Provenzano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata